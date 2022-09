Lauren Henderson Quartet

Lauren Henderson – úžasná jazzová, latin jazzová a soulová zpěvačka a skladatelka původem z Massachusetts, jejíž ústředním uměleckým tématem je karibské a obecně latinsko-americké hudební dědictví. Ve své hudbě mísí eklektické vokální vlivy napříč žánry a její afro-latinské kořeny jí pomáhají vytvářet výrazný a osobitý přednes. Její hudební cítění je hluboce zakořeněno v jazzu a je ovlivněno zpěvačkami jako Sarah Vaughan či Omara Portuondo (Bunea Vista Social Club). V současné době žije střídavě v Miami a v New Yorku, kde pravidelně hrává v klubech Blue Note, Birdland a Joe Pub a často také vyráží na koncertní turné po Spojených státech, Německu, Itálii, Španělsku, Mexiku a dalších evropských i latinskoamerických zemích. V roce 2011 vydala své debutové album Lauren Henderson, které obsahovalo klasické skladby Duka Ellingtona a Antonia Carlose Jobima. Nahrávka se velmi podařila a byla vysoko hodnocena hudebními médii včetně DownBeat Magazine, JazzTimes a All About Jazz. Její druhé album A La Madrugada se drželo v americkém JazzWeek Top 100 více než šest týdnů kolem 40. místa! V roce 2018 vydala Henderson své třetí album Ármame a čtvrté album Alma Oscura je opět příjemnou kombinací jazzu, latiny, soulu a karibské hudby. Na koncert do Jazz Docku si přizvala vynikající mezinárodní kapelu, která se postará o citlivý, ale i energický doprovod jejího sametového hlasu.