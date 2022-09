Hildegard Lernt Fliegen (CH)

Jeho nedávné projekty postavily zpěváka Andrease Schaerera do čela kreativní jazzové scény v Evropě. Jeho domovská kapela Hildegard Lernt Fliegen se nyní, po tom, co se Schaerer věnoval dalším projektům, vrátila ke koncertování. Publikum nadšeně reagovalo na komplexní kompozice kapely, které byly vždy plné překvapení a zcela překračovaly styl a žánr, a nechávaly dostatek prostoru pro improvizaci. V jejich hudbě bylo vždy dost ironie, humoru a možnost žasnout nad Schaererovými sólovými eskapádami. Nové album The Waves are Rising, Dear! dává hudbě kapely zcela nový rozměr.