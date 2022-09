Adolf Hoffmeister - 120 let od narození

Patnáctého srpna tohoto roku by se výtvarník a spisovatel Adolf Hoffmeister dožil 120 let. Zářijová výstava v galerii Millennium představí komorní výběr z jeho díla. Největší pozornost bude věnována podobám českých a světových osobností, které autor kreslil průběžně od poloviny dvacátých let a pomocí nichž vytvářel „ironickou kroniku doby“.

Adolf Hoffmeister byl muž mnoha profesí a zájmů - spisovatel, publicista, dramatik, malíř, kreslíř, scénograf, karikaturista, překladatel, diplomat, politik, právník, vysokoškolský profesor, organizátor kulturních akcí a sběratel umění. Proslavil se zejména jako karikaturista předních osobností světové i české kultury a politiky a je považován za jednoho z čelních představitelů české meziválečné avantgardy.

Nejstaršími vystavenými díly budou Hoffmeisterovy linoryty z roku 1917 vycházející z českého kuboexpresionismu, hlavní část výstavy bude věnována karikaturám českých i světových kulturních a politických osobností . Vedle sebe tak budou k vidění portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Ferdinanda Peroutky, Salvádora Dalího či Samuela Becketta. Speciální pozornost bude věnována také pozdním kolážím s existenciální tématikou z počátku sedmdesátých let, které lze považovat za Hoffmeisterův umělecký testament.

„Jestliže některé Hoffmeisterovy texty mají už jen hodnotu autentického dobového svědectví, nebo historického dokumentu, pak většina z toho co nakreslil nebo sestříhal a nalepil jako koláže si uchovalo trvalou platnost stále živého uměleckého díla“ napsal o Hoffmeisterově díle historik umění František Šmejkal v první polovině osmdesátých let. Toto tvrzení neztratilo nic z platnosti ani dnes a výstava tak nabídne možnost vhlédnout do stále aktuálního a živého díla mimořádné osobnosti české kultury dvacátého století.