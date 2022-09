Jazzové standardy jsou kořením každého koncertu. Velice talentovaná Eva Emingerová, zpěvačka s mimořádným žánrovým přesahem, má pro Vás připravené skladby, které promění do tisíce různých podob jako správný jazzman. Přesto skladbám zanechá jejich nenapodobitelnou krásu, dochutí je šarmem, energií a navodí atmosféru, která vtáhne posluchače do dobových kompozic.

Více informací o akci Tribute To World Legends: Best Of Jazz Standards na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.