The “Bohemia After Dark” Project – Tribute to the Giants of Bop (UK/CZ)

Tento projekt se zaměřuje na autentickou interpretaci klasických nahrávek, ale zejména zanedbaných klenotů z diskografií Kennyho Clarka (1914-1985), průkopníka bebopového stylu na bicí, a basisty Oscara Pettiforda (1922-1960), ať už jako lídrů či v doprovodné roli. Časové rozpětí je od zlatého věku bebopu ve 40. letech přes cool jazz až po vznik hard bopu v polovině 50. let. Mezi další hráče či skladatele spojené s repertoárem projektu patří Charlie Christian, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Parker, Bud Powell, Fats Navarro, Tadd Dameron, Wardell Gray, Miles Davis, John Lewis, Horace Silver, Cannonball Adderley a, v případě "vokálního složení" kapely, zpěvačky Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Carmen McRae a Annie Ross.

