Americký fenomén Rene Trossman je nefalšovaným zvukem chicagského blues. Tento kytarista, zpěvák a skladatel si získal jméno na východním i západním pobřeží Spojených států. V jeho repertoáru najde divákovo ucho nejen ty největší bluesové hity, ale též citlivé a procítěné skladby. Spolu s ním vystupují ti nejlepší pražští bluesmani, kteří mají blues od narození v krvi. Kapela je složena z kytary, bicích, klavíru (či Hammondových varhan) a basy.

Více informací o akci Kings of Blues: Blues from Chicago with Rene Trossman (USA) na www akce

Konání akce a případná bezpečnostní opatření ověřujte prosím přímo u pořadatele. Vzhledem k mimořádné situaci nemá redakce kapacitu na průběžnou kontrolu, zda nebyla akce zrušena či přeložena. Děkujeme za pochopení.