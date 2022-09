Shlédněte dobrodružný příběh mladého muže hledajícího své kořeny a lásku svého života! Jedná se o nejvýpravnější muzikál v ČR s největším obsazením, 10 akrobaty a dvacetičlenným živým orchestrem. Na jevišti můžete vidět Michaelu Štikovou-Gemrotovou, Davida Gránského, Petera Pechu, Josefa Vojtka a další. Zazní světové hity Phila Collinse, jehož skladba You‘ll Be in My Heart byla nominována na cenu Grammy a získala Oscara za nejlepší skladbu a Zlatý Glóbus za nejlepší filmovou skladbu. Každé představení je opatřeno titulkovacím zařízením. Muzikál vznikl na námět knihy „Tarzan z rodu opů“ Edgara Rice Burroughse a původně byl uveden společností Disney Theatrical Productions na Broadwayi. Postava Tarzana je nejzpracovávanější knižní, televizní a filmovou postavou.