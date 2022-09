Kytkobraní: kvašení čili fermentace

Kytkobraní je zpátky ve své podzimní verzi! Tentokrát bude zahrada Atria kvasit debatou o fermentaci, workshopem kvašení, tradičním květinovým swapem a interaktivním divadelním hřištěm Zahrátky pro děti od tří až do sta let. Samozřejmostí je i květinová poradna a kvasící beaty našeho květinového DJ. PROGRAM: 13:30–16:30, divadlo ZAHRÁTKY pro děti od 3–100 let by: Řev na hřišti & Studio Damúza Kolik krtků na zahradě máš, tolikrát jsi zahradníkem aneb kdo seje vítr, sklízí a bouří čili slimák je hrozný sluha a ještě horší pán! Divadelní hřiště pro hravé děti od 3 do 100 let. Do volné hry vstupují zahradníci a mění pravidla hry, jsou nevyzpytatelní jako počasí. Společně s dětmi se tak stávají tvůrci příběhu. Zahrátky je možné navštívit průběžně. Tvůrci a zahradníci: Vendula a Honza Tomšů, Dorota a Adam Krátcí 14:30–15:30, DEBATA + Q&A Co všechno se dá zkvasit? Jak dlouho a k čemu lidstvo používá proces fermentace a v čem je pro nás zajímavý dnes? Od prvního ovocného čůča přes sklep našich prababiček až na menu současného gastra se podíváme s propagátorkou domácího kvašení Zuzanou Ouhrabkovou a antropoložkou se zaměřením na jídlo Markétou Slavkovou. Moderuje Tereza Havlínková, fotografka a moderátorka Radia Wave, samozvaná kuchařka, která ráda podporuje veřejnost v nebojácném kvašení a tím rozvíjí společenský mikrobiom. 16:30–18:00, WORKSHOP Přijďte si naplnit sklenici zeleninou a počkat, až zkvasí do kyselého bublajícího nebe! Workshop pro všechny, které láká si vyzkoušet základní techniku mléčného kvašení. Nakrmíme kvasinky a ukojíme vaši touhu to konečně zkusit a vydat se tak na nekonečnou pouť konzervace plodů a konzumace probiotik. Kapacita workshopu je omezena na 15 osob, své místo rezervujte na anna.monsportova@zatrojku.cz, příspěvek na suroviny je 100 Kč (jedná se o bio zeleninu od farmářů Jakubcovi) 13:00–18:00, SWAP – KYTKU ZA KYTKU Tradiční výměna pokojovek i jiných rostlinek. Přestaly vás bavit kousky, co máte doma, nebo měla vaše pillea miminka? Doneste je a občerstvěte svou domácí džungli! 15:30–18:00, KVĚTINOVÉ PORADENSTVÍ Nevíte si s vaší květinou rady a už jste vyzkoušeli úplně všechny rady z internetů? Přijďte k nám a zeptejte se Josífka, odborníka nejen na pokojové rostliny, ale i jejich škůdce. 13:00–18:00, ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ a časopis ZAHRÁDKÁŘ Odborný poradní orgán se zaměřením na pěstování zahradních, ale i domácích rostlin a navíc si tu můžete prolistovat aktuální, ale i starší čísla časopisu Zahrádkář a najít tak inspiraci pro své další zahradní projekty. 13:00–18:00, SWAP KVAŠENÝCH DOMÁCÍCH DOBROT Máte doma kvašené okurky, ale raděj byste kimchi? Doneste svou plnou zavařovačku s naloženým obsahem, označte co se uvnitř skrývá, přidejte datum zavaření a na místě vyměňte! Po celou dobu trvání akce: DJ KOXOY Tradiční květinové beaty budou probublávat celým odpolednem s DJ Koxoy. PRODEJ DOBROT Praguegreens budou na místě opět prodávat ty nejlepší microgreens a zájemcům rádi předají informace o jejich pěstování KAFE ATRIUM Dobroty v naší kavárně jsou zajištěny. A třeba bude i kombucha! KUP PŘESAZOVACÍ PODLOŽKU U vstupu bude opět možné zakoupit omezené množství přesazovacích podložek vytvořených z našich starých bannerů. VSTUPNÉ Vstupné je zdarma, na místě je možné akci podpořit dobrovolným příspěvkem. Workshop je zpoplatněn (100Kč/os), jeho kapacita omezená na 15 osob a je nutná předchozí registrace na anna.monsportova@zatrojku.cz.