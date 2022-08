Vítejte na univerzitě sdílených praxí, kde místo divadelních sálů otevíráme učebny a namísto vztahu učitel-žák nabízíme způsoby kolektivního učení. Umělci a umělkyně se zde transformují do rolí společenských vynálezců, průvodců proměnami, ekonomů, instalatérů pro řešení konfliktů, našeptávačů či poradců při smutku. Od 11. 9. do 2. 10. 2022 otevře takovou univerzitu Studio ALTA v rámci projektu It's all about education… Again.

Po dobu tří týdnů se Studio ALTA znovu promění na univerzitu uměleckých praxí – tentokrát v rámci tří tematických linií: zdraví, peklo a hegemonie. Čeká nás řada workshopů a přednášek, lekce sebeobrany či tance, koncerty, brainstorming i společný spánek a snění.