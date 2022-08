Opouštět Počátky

Hledání práce, vlastní bydlení, dostatek cigaret. Denisa, Adéla, Kristýna a Pavla narážejí na realitu všedního života, od které je doteď dělily stěny ústavu i péče vychovatelek. V průběhu let se na cestě bludištěm reálných výzev setkávají s neznámými překážkami, střídavě se ocitají na mrtvých bodech a potom se znovu pokoušejí dokončit si vzdělání a najít pevné místo ve společnosti. Zažívají zklamání v lásce, vracejí se k rodičům a zakládají vlastní rodiny. Poučí se z chyb, kvůli kterým se jako děti dostaly do péče úřadů? Nebudou je opakovat v roli rodičů? Režisérka s mimořádnou citlivostí navazuje na vztah s protagonistkami svého předchozího filmu Počátky a sugestivně přibližuje úskalí přechodu z ústavní péče do samostatného života. (Jeden svět)

dokument ČR, 2021, 92 minut

reřie:Linda Kallistová Jablonská