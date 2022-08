Den lidových řemesel

řijďte poslední prázdninovou sobotu 27. srpna oslavit do Galerie Harfa konec prázdnin s Festivalem lidových řemesel. Děti se pobaví u historických her nebo v kreativních dílnách, rodiče mohou zároveň v nákupním centru vyřešit školní nákupy. Poslední prázdninovou sobotu zažijete v Galerii Harfa jedinečnou atmosféru středověku na Festivalu lidových řemesel. Na střeše nákupního centra si kluci budou moct zahrát na rytíře a malé slečny na princezny. Celá rodina se skvěle pobaví u historických her a soutěží, v kreativních dílnách, při šermířských vystoupeních či ukázkách tradičních lidových řemesel. Představíme vám řemeslo kovářské, drátenické, ale i svíčkaře a hrnčíře. Tyto řemesla si děti budou moci vyzkoušet. Program poběží celý den od 10 do 18 hodin. Rytířské klání se na Terasách Harfa odehraje dopoledne mezi 10–12 hodinou, druhý blok je naplánovaný mezi 15–18 hodinou. Těšit se můžete na ukázky šermířských vystoupení a rytířský turnaj pro děti. „Tematické dny jsou návštěvníky oblíbeny, věříme proto, že festival lidových řemesel, který se ponese v duchu ukázek středověkých soubojů, her a řemesel v dobových kostýmech a za zvuku středověké hudby, vtáhne návštěvníky do jiné reality a užijí si tak u nás na Terasách Harfa skvělý den,“ říká Martina Tlustá, marketingová manažerka Galerie Harfa. Celý program doplní i historický kolotoč. Školní nákupy v Galerii Harfa Poslední prázdninové dny jsou tradičně ve znamení školních nákupů. Ať už vás čekají tradiční nákupy školních potřeb, nové aktovky, přezuvek nebo oblečení pro děti, které se přes prázdniny tak trochu ´vytáhly´, vyplatí se zamířit do obchodního centra Galerie Harfa, kde vše pořídíte pohodlně pod jednou střechou. Občas úmorné obíhání obchodů s dětmi si zde můžete zpestřit zábavou nebo něčím dobrým na zub, což jistě ocení i ratolesti. Máte připravený seznam? Můžeme vyrazit. Nákup penálu, sešitů, psacích potřeba a dalších nezbytných pomůcek pro vybavení školní tašky vyřešíte v papírnictví AKM. Přezůvky a nové školní boty si malí i velcí školáci určitě vyberou například v obchodech CCC, Baťa, Daichmann, Ecco nebo A3 sport. Pokud budete potřebovat doplnit dětský šatník o nové kousky je vám v Galerii Harfa nově k dispozici Next Kids, Half Price nebo oblíbené značky Pepco, H&M, Sinsay, ale i řada dalších. Nesmíme zapomenout ani na mladší sourozence, kteří se do školy nechystají, ale určitě ocení nějaký ten nákup i pro ně, například v hračkářství Bambule nebo v knihkupectví Luxor. V Harfě prázdninová zábava nekončí Děti mají nekonečný zdroj energie. A pokud se budou tvářit poněkud znuděně a vyčerpaně při nakupování, uvidíte, jak se jim rozsvítí oči při návštěvě Dinoparku na střeše Galerie Harfa nebo dětského koutku Harfiště ve III. patře. Nechte je dobít baterky při objevování prehistorického světa nebo na prolézačkách. Vy si mezi tím můžete užít skvělou skladbu gastronomických zón, kterou toto nákupní centrum nabízí. Najdete zde nejen oblíbené fast foody, ale i street foodový koncept pod otevřeným nebem na střešních Terasách Harfa. Anebo se můžete v Gurmánu Harfa v II. patře ponořit do různých chutí světa. Vyzkoušet můžete italskou, ruskou holandskou či asijskou kuchyni, pochutnat si na vietnamských bagetách nebo křupavém pečivu z řemeslné pekárny Kin & K. „Nakupování s dětmi je občas náročné, a to jak pro rodiče, tak i pro děti samotné. Nic na plat, povinným školním nákupům se jednou za rok nevyhnete, u nás na Harfě se ale snažíme o to, abyste si je mohli zpestřit něčím skvělým k jídlu nebo zábavou v herních koutcích, Dinoparku nebo prohlídkou síně slávy českého hokeje,“ uzavírá Tlustá.