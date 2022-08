Janek Ledecký

Na podzim 2019 jsem si vyzkoušel, jak fungují moje písničky se symfonickým orchestrem. Co se týče hudební výpravy, nemůžete tomu dát víc. To je zkrátka konečná, nebo-li strop. A právě proto se letos zkusím vrátit k tomu úplnému počátku. K tomu tvaru, jakou má písnička, když ji napíšu. Ale když už takhle dorazím jen s kytarou, dojde i na písničky těch, od kterých jsem se učil, jak se to píše. Tajně, nikdy se to nedozví. Ale Vám to prozradím. Rolling Stones, Beatles, Bob Dylan, BB King, ... Těším se na Vás!

