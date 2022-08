Richard Marx v Praze

Jedna z nejslavnějších romantických skladeb všech dob - Right Here Waiting - zazní poprvé naživo v České republice. Autor megahitu z konce osmdesátých let, oceňovaný americký hudebník Richard Marx, ji připomene českému publiku v rámci světového turné k novému albu s názvem Limitless, během akustického koncertu 5. srpna 2021 v pražském Divadle Hybernia.

