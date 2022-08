Ryby a Rybičky - Prodejní akvaristická burza

Ryby a rybičky - Největší výstavní a prodejní akvaristická burza v Praze, se koná každou neděli (červen až srpen se konají akce nepravidelně v sobotu/neděli) na Pankráci od 8:30 do 11:30 v První jazyková základní škole, Horáčkova 1100, Praha 4, 140 00 u metra Pankrác. Termíny a informace o Největší výstavní a prodejní akvaristické burzy v Praze RYBY A RYBIČKY jsou na oficiálních stránkách https://rybyarybicky.cz/. Co naleznete na akci: - Široké spektrum rybiček, vodních živočichů, šneků a krevet přímo od chovatelů (ne z velkochovu) - Bohatý výběr rostlinek přímo od pěstitelů (ne z velkopěstírny) - Velký výběr různých druhů krmiv (živé, mražené i sušené) - Kořeny do akvárií - akvaristickou keramiku - Léčiva, vitamíny a hnojiva - Akvarijní techniku a příslušenství - Odbornou konzultaci zdarma přímo od akvaristů a pěstitelů s mnohaletou zkušeností - Akvária s možností objednat lepení akvária podle rozměrů - Akvaristickou literaturu a časopisy - Levnější ceny než v akvaristikách - Přes 1000 m2 prodejní plochy. Vstupenky můžete zakoupit online na https://rybyarybicky.cz/obchod/. Parkování je možné v okolí školy (v ulici za školou, před Normou, v nákupním centru Arkády - 3 hodiny parkování zdarma), o víkendu lze parkovat na modrých zónách bezplatně. Parkovacích míst blízko v okolí školy je dost. Prostory jsou monitorovány kamerovým systémem.