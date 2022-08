Terrabazar - Výstavní a prodejní setkání chovatelů exotických zvířat v Praze

TERRABAZAR http://terrabazar.cz je nejstarší výstavní a prodejní burza terarijních zvířat a exotického ptactva v Praze založená Teraristickou společností Praha a Klubem přátel exotického ptactva, která se koná pravidelně jednou za měsíc. Najdete nás: První jazyková základní škola, Horáčkova 1100, Praha 4, 140 00 u metra Pankrác. Vstup pro veřejnost je od 8:30 do 12:00. Co uvidíte a můžete zakoupit na TERRABAZARU: •Terarijní zvířata přímo od chovatelů: želvy, hady, ještěry, chameleony, gekony, exotické ptactvo, pavouky, brouky, morčata, králíky, myši, žáby, ježky, atd. •Exotické ptactvo přímo od chovatelů •Akvarijní a terarijní rostlinky přímo od pěstitelů •Velký výběr různých druhů krmiv: suché (zrní pro exotické ptactvo), mražené i živé krmení (cvrčci, sarančata, larvy, myšata, hlodavci), vitamínové přípravky •Literatura: české a zahraniční specializované knihy a časopisy •Vybavená i nevybavená terária a akvária. Možnost objednat lepení akvária a terária na míru a odvozem zdarma o Praze. •Vybavení terárií a voliér: vlastní terária (prostá i dekorativní s vybavením), specializované lampy a zářivky, topná tělesa, inkubátory, substráty, dekorativní větve a kůry... •Odborná konzultace zdarma přímo u teraristů, chovatelů exotického ptactva a pěstitelů s mnohaletou zkušeností •Exkluzivní možnost nakoupit za levnější ceny než u koncových obchodníků na téměř 1000 m² obchodní plochy •Veterinární poradna zdarma od odborníka na terarijní zvířata a exotické ptactvo MVDr. Sebastian Franco •Legislativní a chovatelská poradna (zkušení teraristi z řad Teraristické společnosti Praha a Klubu přátel exotického ptactva) •Záchranná stanice pro exotické ptactvo Společnost Laguna. Začátečníkům rádi poradíme jaké terarijní zvíře nebo exotické ptactvo si vybrat a zodpovíme všechny potřebné informace - nároky na krmení, prostor i vybavení terária nebo voliér atd. Zakoupené zvířátko je možné nechat na místě prohlédnout veterinářem a dozvíte se také, jak postupovat u konkrétního zvoleného druhu v našich aktuálně platných zákonných podmínkách (zda je či není nutné zvíře registrovat, v jakém termínu a kde, zda Vám prodejce poskytl všechny potřebné podklady pro registraci, co v případě, že budete chtít zvíře prodat, že se Vám podaří jej rozmnožit atd.). VSTUPNÉ: Po otevření je na výstavě nejvíce druhů zvířat, jelikož během dne dochází k jejich prodeji. od 8:30 do 11:00 = 100,- Kč (přednostní výběr) od 11:00 do 12:00 = 60,- Kč, děti do 15 let zdarma v doprovodu rodičů, ZTP ZDARMA. Vstupenky si můžete zakoupit online na https://terrabazar.cz/obchod/. Po 12:00 je ukončena akce a prodej a probíhá úklid. Z bezpečnostních důvodů musí návštěvníci prostor opustit. Děkujeme za pochopení. Jak se k nám dostanete: Parkování je možné v okolí školy (v ulici za školou, před Normou, v nákupním centru Arkády - 3 hodiny parkování zdarma), o víkendu lze parkovat na modrých zónách bezplatně. Prosíme, neparkujte před školou na chodníku nebo v křižovatce (vyhnete se tak nepříjemné pokuty za parkování). Prostory jsou monitorované kamerovým systémem.