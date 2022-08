Barbie úklid s Centrem Černý Most

Chodíte rádi do voňavé a čisté přírody? My také! Proto jsme se rozhodli udělat dobrý skutek pro planetu a uklidit zeleň v okolí Centra Černý Most. Potřebujeme ale spojit síly a přizvat vás na pomoc! A nebude to jen tak… dorazí také Barbie a její růžový tým, který odmění všechny, kdo pomohou s úklidem, krásnou hračkou od Mattela a dalšími drobnými dárečky. Těšit se můžete i na hrací koutek a Barbie relax zónu, kde si během úklidu můžete odpočinout.

Všichni pomocníci se mohou navíc zapojit do soutěže o Barbie dům, kde budou moci svou odměnu rovnou ubytovat. Úklid proběhne v pátek a sobotu 9. a 10. září. Pracovní pomůcky i občerstvení je pro všechny účastníky zdarma, s sebou stačí všem dobrá nálada a chuť se zapojit!

Co je důležité vědět?

registrace a start proběhne před západním vstupem do Centra Černý Most (vstup od metra)

(vstup od metra) úklid bude probíhat od 10.00 do 15.00

odměnu si bude možné vyzvednout u infostánku centra v čase od 11.00 do 18.00

A proč právě panenka Barbie?

Nejnovější kolekce panenek Barbie Loves the Ocean (Barbie Miluje Oceán) obsahuje tři panenky, jejichž těla i doplňky jsou vyrobeny z 90 % z recyklovaných plastových dílů vázaných na oceán. To znamená, že plast použitý při výrobě této řady panenek pochází z oblasti do 50 km od vodních toků, kde neexistuje běžný systém sběru odpadu. Hrozí tak, že skončí rovnou v oceánu.

Místo toho z něj ale v Mattelu vyrobí panenky, které dětem přinesou radost, a navíc rodičům pomohou při vysvětlování, proč je ochrana životního prostředí dnes klíčová.

Budoucnost růžové je totiž v zelené!