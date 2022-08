Festival Evolution 2022 | podzim

Festival Evolution se v září představí v novém Víkend 16. - 18. září opět přemění Výstaviště v Praze Holešovicích na centrum zdravého životního stylu. Přijďte si užít víkend plný dobrého a zdravého jídla, přírodní kosmetiky, ekologických produktů a inspirace z oblasti osobního rozvoje. A tentokrát do nových prostor Křižíkových pavilonů. Na festivalu opět najdete vše, co souvisí se zdravým životním stylem, od nákupů přes poradny a ochutnávky až po festivalové programy pro celou rodinu. Ať už patříte k pravidelným návštěvníkům Festivalu Evolution, nebo ho letos navštívíte poprvé, určitě si ze široké nabídky vyberete to pravé. Přijďte si nakoupit Dáváte přednost kvalitě, záleží vám na okolním prostředí a potraviny si pečlivě vybíráte? V tom případě vás potěší nabídka vystavovatelů, kteří vám nabídnou kvalitní potraviny, BIO produkty, zdravou výživu, ale také EKO drogerii, přírodní kosmetiku nebo potřeby pro děti a BIO textil.

Chybět nebudou vzorky, ochutnávky a festivalové slevy. Načerpejte inspiraci Jestli míříte za programem, odborníci vám poradí, co dělat, když vás bolí záda, máte migrény, nebo se příliš stresujete. Dozvíte se, jak posílit a podpořit tělo pomocí bylin a stravy, využít maximum výživy a energie ze stravy a jako vždy dojde také na staré dobré (a spolehlivé) babské rady. Chybět nebudou ani oblíbené pohybové či meditační workshopy. Festival v nových prostorách Průmyslový palác se konečně dočkal rekonstrukce a je uzavřen, festival se proto bude konat v Křižíkových pavilonech, které se nacházejí hned za palácem a letos prošly důkladnou rekonstrukcí. Využijeme také venkovní plochu kolem Křižíkovy fontány.