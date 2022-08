Monkey´s Gym pořádá zkušební hodiny cvičení pro děti zdarma

Začínají zápisy do kurzů cvičení pro děti a není nad to si takový kurz předem vyzkoušet. Pokud hledáte zábavné a kvalitní cvičení pro děti od 6 měsíců do 7 let, vydejte se do moderních profesionálních tělocvičen Monkey´s Gym, které jsou šité speciálně dětem na míru a ukázkové hodiny si tu můžete v září vyzkoušet zdarma!

Lekce v tělocvičnách Monkey´s Gym jsou plné legrace, cvičí se tady na pravém gymnastickém nářadí, hrají se sportovní hry, zkrátka tady rozvíjí malé sportovce ve všech potřebných oblastech. V prostředí, které je speciálně vytvořené dle potřeb malých sportovců, se děti učí dovednostem mnohem přirozeněji. Lekce vedou zkušení lektoři, kteří s nimi cvičí podle odborně vytvořené metodiky, jež podporuje jejich správný pohybový vývoj. Důraz kladou hlavně na zábavnou formu a na kvalitu a pestrost hodin, aby je pohyb především bavil. Tělocvičny Monkey´s Gym nabízejí jedinečný koncept pohybové všestrannosti pro nejmenší a od září startují už 21. semestr profesionálních kurzů. Vybírat si můžete z velkého množství lekcí, denně od 9:00 do 19:00. Tělocvičny jsou prosklené, takže rodiče mohou sledovat pokroky svých ratolestí a přitom si dát třeba kávu.

Termín: od 1. 9. 2022

Místo:

Monkey´s Gym Harfa (Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15, Praha 9)

Monkey´s Gym Šestka (OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6)

Monkey´s Gym Baby Club Juklík (U Jezera 2031/34, Praha 5 –Stodůlky)

Více informací najdete na www.monkeysgym.cz