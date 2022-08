Jasper Huysentruyt Trío (BE/CHL)

Jasper Huysentruyt Trío je hudební uskupení vedené belgickým klavíristou žijícím v Chile Jasperem Huysentruytem. Trio společně vystupuje posledních 10 let. V roce 2015 vydalo své první společné album Condors, které bylo úspěšně prezentováno po celé Latinské Americe a v Belgii. Jejich interpretace převzatého repertoáru mají nezaměnitelný zvuk a také vlastní tvorba je velmi originální, díky směsi inspirace chilskou přírodou, tradicemi a koloritem. To vše společně s výraznou intenzitou a vášnivostí výrazu podtrhuje vyznění jejich hudebních témat. Žánrově se uskupení organicky pohybuje mezi moderním a latin jazzem, s přesahy do post bopu, blues, klasické hudby a dalších stylů.