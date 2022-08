JAZZ NA STŘEŠE: Petr Beneš Trio

Jazzový pianista, saxofonista a skladatel Petr Beneš založil vlastní kapelu v roce 2013 a uskutečnil tak vizi, která se v něm formovala od doby, kdy jeho skladba Waiting for Art vyhrála ocenění pro nejlepší jazzovou kompozici roku 2011 v soutěži OSA pořádané ve spolupráci s Bohemia Jazzfestem. Petr Beneš hraje převážně autorský repertoár a čerpá z nejlepších tradic moderního jazzu. Soubor je možné pravidelně vídat v pražských jazzových klubech a na festivalech (Bohemia Jazzfest, BMC Budapešť, Czech Jazz Weekend). Kapela natočila dvě CD, debutové album PBQ+1 (2015) a On The Way Up (2019), které je ve své podstatě výstupem Benešova magisterského studia na AMU v Praze. Tentokrát vystoupí v komorní triové sestavě.

V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční uvnitř klubu.