David Dorůžka/Robert Fischmann/Martin Novák

Často označován jako jedna z vůdčích postav české jazzové scény, David Dorůžka je aktivním profesionálním hudebníkem od svých čtrnácti let a má za sebou vystupování po celém světě, spolupráci s řadou světových jmen a dlouhodobé pobyty v metropolích New Yorku a Paříži. Po spolupráci s Lizz Wright, Jeffem Ballardem nebo Hilmarem Jenssonem se Dorůžka vrací k sestavě s českými hudebníky - v novém projektu s flétnistou Robertem Fischmannem a bubeníkem Martinem Novákem tito tři hudebníci navazují na Dorůžkovo oceňované album Autumn Tales z roku 2016 a pouští se do rozvíjení hudby vycházející z židovských tradic Evropy i Blízkého Východu. Se starším i novějším hudebním materiálem ale pracují s neobyčejnou volností a tak se snadno přihodí, že tradiční chasidské nápěvy vmžiku střídají metalcorové pasáže a melodie ze středověkého Španělska můžeme uslyšet bok po boku s inspiracemi newyorskou downtown scénou.