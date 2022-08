Druhé letošní vystoupení přední české šansoniérky Renaty Drössler v Jazz Docku. Mimo osvědčených šansonových písní ze světového repertoáru uslyšíte i pár naprostých novinek!

Renata Drössler: Šanson má dva sourozence. Blues a soul. O to, kdo z nich je hezčí se vedou spory. Myslím si, že je to jedno. Každý z nich mi pomáhá přežít, mít radost ze života, uspět. Pouštím lidi do své duše, protože chci, aby našli svůj klid. A našli kuráž ráno vylézt z postele a znovu a zase čelit světu. Myslím si, že slaboši mě neposlouchají. Umožnuji svým posluchačům, aby se jejich energie a emoce propojily s ostatními lidmi v sále. Když vyprodaný sál sdílí emoce, tak na to se nedá nikdy zapomenout. Je vám pak jedno, že pláčete, protože ten chlap vedle vás brečí taky. Vím, co říkám, protože, když zpívám, tak cítím, jak se mnou komunikujete. Vždyť i vy se musíte vypovídat. Pouštím lidi do své duše. Vítejte!