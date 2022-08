Ve sklenících Botanické zahrady přírodovědecké fakulty UK v Praze Na Slupi se koná již 83. výstava exotického ptactva. Tentokrát na téma "Království mníšků". Byl jsem zde Celkem navštívilo 29 lidí Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a KPEP – Klub Přátel exotického ptactva, společně pořádají 83. výstavu exotického ptactva.

Výstava exotického ptactva se ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK Na Slupi koná do 28. srpna. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin. Poslední den konání do 16 hodin. Pro návštěvníky je zajištěno občerstvení a pro děti různé soutěžní hry, kvízy a ptačí dílničky. Letošním tématem je Království mníšků. Výstavu organizuje: Klub přátel exotického ptactva Vstupné: Dospělí 100 Kč Děti, studenti (do 26 let), senioři 50 Kč Rodinné vstupné (2 dospělí, maximálně 3 děti 6-15 let) 300 Kč ZTP a doprovod zdarma Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/akce/vystava-exotickeho-ptactva-a-rostlin