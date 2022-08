Letní 3Kino na Mariánském náměstí

V rámci akce Letní Mariánské uvidíte od 19. do 21. 8. filmy Umění milování, Jack Strong a Okupace, které se jistým způsobem dotýkají boje za svobodu. Před filmy uvedeme krátký film z festivalu My street films. S létem se rozloučíme první zářijový víkend od 2. do 4. 9. třemi filmy, které odhalíme postupně.

Projekce jsou zdarma. Večerní posezení bude mít výjimečnou atmosféru i tím, že půjde o tzv. tiché kino. Diváci dostanou sluchátka, takže získají perfektní zvuk a projekce tím pádem nezpůsobí hluk svému okolí. Akci pořádají tvůrci filmového festivalu 3KinoFest ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. V případě špatného počasí se akce přesouvá do kinosálu v Městské knihovně.

