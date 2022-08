Riddikulus!

Kouzelně bláznivé a nebezpečně zábavné divadelní kouzlo, které odežene přízrak nudy! Tři mocní herci spojí své hůlky, aby nás opět přenesli do světa, o němž mudlové ani netuší! Jejich bystré hlavy přinesou na pódium zaklínadlo, které zcucne sedm knih a osm filmů o nejznámějším čaroději do jednoho příběhu. Nám už jen zůstává vyzbrojit se diváckou odvahou a otevřenou myslí. Vstupte do našeho krbu a vyslovujte adresu jasně a zřetelně!