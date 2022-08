Všechny fanoušky oblíbeného prosecca, ale i ty, kteří jeho kouzlu chtějí teprve propadnout, zveme i letos na zářijový PROSECCO FEST, jehož generálním partnerem je vinařství Serena Wines 1881. Konat se bude v krásném prostředí Svatováclavské vinice u Villy Richter. Unikátní prostory vily leží uprostřed nejstaršího českého vinohradu s výjimečnými výhledy na tu nejkrásnější část Prahy. PROSECCO FEST se koná 3. září 2022 od 12:00 do zhruba 20:00. Přesnou adresou konání je Svatováclavská vinice – Villa Richter, Staré zámecké schody 6, Praha 1. Co vás čeká Letošní ročník bude ve znamení spojení vína s hudbou. Prosecco si tak u nás vychutnáte při poslechu známých DJs: Subgate, Im Cyber, TGTnebo DJ Madelaine. Svůj hudební set si pro vás připraví také šéfkuchař Villy Richter Stýf, který hudbu miluje stejně jako dobré jídlo. Stýf, vlastním jménem Stephen Senewiratne, pochází ze Srí Lanky a dříve působil jako šéfkuchař v restauraci Red Pif a pětihvězdičkovém hotelu Mandarin. Těšit se můžete na širokou škálu toho nejlepšího šumivého vína, které nabízí italská oblast Prosecco. Na jedinečném místě vás čeká odlehčená atmosféra s tematickými ochutnávkami celé chuťové palety Prosecca více než 14 značek. Samozřejmostí budou i italské speciality. Jak odpoledne proběhne Vstupné na celou akci je 250 Kč a je v něm započtena i degustační sklenička. Vstupenky zakoupíte přímo na místě v den konání degustace. Degustační žetony je nutno dokoupit zvlášť, cena za deset kusů je 300 Kč. Prodejní ceny Prosecca při akci jsou – jeden žeton (30 Kč) za 0,5 dcl Prosecca DOC, Prosecca Frizzante. Pro Prosecco BIO, DOCG a sekty je to potom za 0.5 dcl dva žetony (60 Kč). Veškeré doplňující informace a případné změny v programu najdete na facebookových stránkách akce: https://fb.me/e/2AzukVjxf.