Best of Jazz, Soul & Funk with Lee Andrew Davison (USA)

L. A. Davison, původem z Oklahomy, kde získal hudební vzdělání je nejen skvělý zpěvák, ale též omračující showman. Do Reduty tentokrát přijde se svým zbrusu novým projektem, na kterém se podílí celá řada nejlepších českých hudebníků. Uslyšíte legendy soulu a jazzu, od Raye Charlese po Jamese Browna, v neotřelých aranžích a skvělém provedení. Pan Davison je švihák, jazzový gentleman ze staré školy, tentokrát se ovšem pořádně rozparádí!

Na koncertě ho doplní piano, bicí a kontrabas.

