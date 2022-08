V pouhých 21 letech je Daniel Bulatkin již jednou z vůdčích osobností mladé jazzové generace v České republice, který navzdory svému věku již spolupracuje se světovou jazzovou špičkou (Ulf Wakenius, Gary Husband, Gergo Borlai, Tineke Postma, Justin Faulkner…). Kirill Yakovlev je multižánrový kytarista a skladatel (u nás dobře známý ze svého projektu Cirilic), který má na svém kontě již dvě úspěšná alba. Toto duo spolupracuje s vysoce vytíženými evropskými bubeníky/sidemany Utsim Zimringem a Petrem Nohavicou.

B/Y Organism usiluje o vytvoření nezapomenutelných hudebních textur a silných rytmů za použitím klavíru i varhan; kytary, duduku i balalajky; bicích, perkusí i elektroniky. Inspirováni world music, americanou, ambientem a bluesovou a jazzovou tradicí, Organism představuje novou syntézu žánrů a zvuků ve formátu varhanního tria. Jejich debutové album The New Beginning vyšlo pod hlavičkou prestižního rakouského vydavatelství Alessa Records. Album bylo opakovaně zmíněno v anketách kritiků jako jedno z nejlepších z roku 2020 a je hodnoceno jako "hravé, svěží, nadžánrové a nakažlivé".