V kurzu in line bruslení se děti naučí i správně padat

Při jízdě na in linech jsou pády mnohem častější než třeba při cyklistice. Proto je důležité naučit děti hned zpočátku na in linech správně zastavit i „chytře“ spadnout. Právě tyto dovednosti jsou také součástí in line kurzů, které už osmým rokem pořádají dětské profesionální tělocvičny Monkey’s Gym. Kurzy jsou určené dětem od 4 let, a to začátečníkům i pokročilým. Se začátečníky zkušení lektoři intenzivně nacvičují rozjíždění, správné pády a zvedání se do stoje. Později děti trénují jízdu mezi kužely, střelbu na bránu a jiné hry, aby je ježdění bavilo. S těmi pokročilými pak lektoři trénují zatáčení, brzdění, přešlapování, jízdu pozadu nebo slalom a později zařazují i složitější prvky. V kurzu je vždy maximálně 15 dětí, kterým se věnují 3 lektoři, aby byla výuka individuální a bezpečná.

Kurzy probíhají od 15. září do 31. října 2022, vždy dopoledne o víkendu, a to na pobočkách Monkey’s Praha 6 a Monkey’s Praha 9.

Více informací na: www.monkeysgym.cz