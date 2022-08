BaActiveDay: fitka zvou 23. a 24. 9. na Dny otevřených dveří zdarma!

23. a 24. září otevřou fitness centra po celé ČR zdarma své brány veřejnosti! V rámci #BEACTIVEDAY se zapojí do projektu Evropský týden sportu a vy se můžete zúčastnit celé řady sportovních aktivit a akcí určených pro všechny: od dětí po seniory, od aktivních sportovců po milovníky poklidného body and mind, ale i pro ty, kteří ještě sportu nepřišli na chuť. A to zcela zdarma!

Fitness centra a další sportoviště po celé České republice nabídnou 23. a 24. září veřejnosti širokou škálu aktivit pro děti, dospělé v aktivním věku i seniory. Fitness už dávno neznamená jen zvedání činek – jde především o službu nejvyšší kvality pro každého, kdo si uvědomuje význam pravidelného pohybu v každodenním životě. Fitness není volnočasová aktivita, fitness je řešení pro zdraví a dlouhodobě udržitelnou dobrou fyzickou a psychickou kondici. A to bez ohledu na věk či zdravotní stav – sportovat může každý, a právě to chtějí pořadatelé z České komory fitness ukázat pomocí dnů otevřených dveří #BEACTIVEDAY. Zájemci budou mít možnost vyzkoušet si nespočet sportovních aktivit, z nichž si vybere jistě každý. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby zařadili pohybové aktivity do svého dne a zlepšili tak svůj životní styl.

Termín: 23. a 24. září 2022

Místo: Fitness centra po celé ČR

Více informací o akci www.dnyfitness.cz