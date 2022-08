Krysáci a ztracený Ludvík

Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Nejdřív se všichni vypraví za moudrým a všeznalým pavoukem Pechem, který si z nich ovšem dělá jenom samá šprťouchlata a legrácky! Dál putují celým smetištěm a musí se vypořádat s hladovým a trochu přihlouplým kocourem Brunem, s ospalou a popletenou můrou Agátou a s vychytralou zmijí Klotyldou, která si dělá zálusk na ubohého Edáčka.

Skončí potkan v žaludku lstivé Klotyldy? A co Ludvík? Shledají se s ním ještě vůbec? Vrátí se všichni šťastně domů? To se dozvíte, když příjdete na naši pohádku.