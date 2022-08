Námořnická pohádka o čestném a dobrém kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bublině vydává za svým snem na ostrov Hukakulu. Podle starých námořních legend zde žijí překrásné mořské panny. Jestli kdy námořník Hrom dá své srdce ženě, tak jedině mořské panně z Hukakulu. Avšak díky nešťastným shodám okolností, kapitán ztrácí muže za mužem, z celé posádky už zbývá jen lodní kuchařka Marmeládka a on sám. Při prudké bouři kapitán Hrom zachraňuje piráta Kudličku a ujímá se jeho výchovy. Úkol to však není jednoduchý. Kudlička je uličník, lhář a nevychovanec. Děti jej musí společně s Hromem a Marmeládkou naučit nejen slušnému chování, ale také všemu, co by pravý námořník měl umět a znát. A Kudlička? Pomůže na oplátku kapitánu Hromovi najít svůj sen?

Představení je vhodné pro děti od 4 do 9 let.

Termíny budou zveřejněny a předprodej na letní scénu Hvězdné léto bude zahájen na jaře 2022.