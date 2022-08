Jak se Honza učil muzikantem

Líný Honza touží po snadném živobytí. A tak se vydá do světa, aby se stal muzikantem. Cestou vyzkouší mnoho nástrojů flétnu, klarinet, housle, buben, a dokonce i saxofon!

Naučí se ale nakonec Honza na něco doopravdy hrát? Pozná, že bez práce nejsou koláče? To se dozvíte v naší pohádce!

Hudební pohádka pro děti od 3 let do 7 let se živou hudbou a s profesionálními muzikanty, kteří svou hravostí nakazí všechny diváky.

Délka představení: 45 minut bez přestávky.