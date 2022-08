Zkrocená zahrada

Městské a vesnické stromy, které bývalý gruzínský premiér vykupuje a stěhuje přes celou zemi do své zahrady, představují pro obyčejné venkovany společnou historii i formativní předměty identit daného místa. Sdílené emotivní propojení s těmito kulturně hodnotnými rostlinami ale při zapojení machinace peněz a vyjednávání probouzí dlouho nevyřčený politický nesouhlas. Dokument záměrně vynechává některé podstatné informace, spoléhá na archetypální figury a situace a předkládá tak příběh mýtu o splnění velkého snu na pozadí dramatu každodenního života obyčejných lidí. Unikátní pozorovací smysl režisérky Salome Jashi na sebe bere podobu poetické vizuálního stylu, který hypnotizuje diváckou percepci vnímání záběry na technologicky náročný proces rozplétání sítě kořenů a logisticky nepředstavitelné stěhování těchto opulentních obrů.

Festivalová uvedení:

Sundance Film Festival 2021

Jeden svět

Cinéma du Réel

CPH:DOX - International Documentary Film Festival 2021

DocuDays UA 2021 - Best Film of the DOCU/WORLD Competition