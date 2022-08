Čermák Staněk Comedy V Sedě

Popis akce Stand up v sedě? Že to nejde? Miloš Čermák a Luděk Staněk vás přesvědčí, že jim to nedělá nejmenší problém! Přijďte do smíchovského Node5, kde sídlí Čermák Staněk Comedy, a nechte se přesvědčit, že tahle dvojice umí být vtipná i V Sedě.