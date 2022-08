Nedivoč vydali v únoru 2022 svou druhou desku s názvem Svítá a v září jí pokřtí v pražské Malostranské besedě!

Nedivoč je ostravská kapela skvělých muzikantů a hlavně kamarádů, která vznikla v září 2016. Základ jejich autorské tvorbě položil bývalý bubeník kapely Jiří Krhut. Svoje debutové album Vale pletichám kapela vydala v září 2018. Nejznámější skladba z alba - Fotky z výletu – zazněla v seriálu sKORO NA mizině (2020) a posluchači ji mohou pravidelně slyšet na vlnách Českého rozhlasu. Píseň Fotky z výletu se dočkala i neotřelého videoklipu režírovaného Vladimírem Skórkou, který klip pojal jako varování před nezdravou závislostí na selfíčkách.

V únoru 2022 kapela vydala své druhé album Svítá obsahující devět písní převážně z tvorby frontmana Sváti Tuleje.

Nedivoč hrají a nedivočí. Své písničky zpívají česky a někdy i slovensky. Hrají vesele, smutně, sladce i hořce, prostě příběhy, které všichni ze života znají. Jak sami říkají: „Nechceme si na nic hrát a do ničeho se stylizovat. Prostě tak, jak to z nás jde, tak to taky cítíme, a tak se nám to líbí. A navíc v hudbě, stejně jako v životě, jsou závody, které už zkrátka neběžíme.„

Členové:

Sváťa Tulej - Zpěv

Adam Farana - Piano

Vojta Šňupárek - Kytara

Janko Smichovič - Baskytara

Jan Krompolc – Bicí