Výstava obrazů

Názov výstavy: Krištáľové Teraz

Vystavujúca: Martina Begerova

Termín výstavy: od 3.9.2022 do 22.10.2022

Vernisáž: 3.9.2022 od 17hod.

Kurátorka: Ľudmila Pašková

Každý deň podliehame nejakej rutine. Dokonca aj vyhýbanie sa rutine sa môže stať stereotypom, kedy denno-denne obúvame “stejné boty”. Nad všetkým tým, čo sa prejavuje v hmotnom svete je pulzujúca energia ľudskej duše. Tá sa stáva absolútnym svedkom a zaznamenávateľom každého momentu života. Niečo sa vryje do podvedomia, niečo sa vďaka nervovej sústave zvedomí alebo uchová ako hlboká spomienka. Dôležité je však vo víre miliónov vnemov jediné - to, v akej miere venujeme plnú pozornosť tomu, čo sa deje Teraz. Totiž Teraz je jediný jav, pre ktorý môžeme sebaisto povedať, že nám patrí, že ho “máme”. Je to stav krištáľovej opravdivosti, ktorú nám nik nevezme. Jeho krehká pominuteľnosť je zároveň tým, čo sa v duši uchováva večne. Je nadčasové - teda existuje v nulovej závislosti od času. Nezmazateľný záznam, ktorý sa stáva súčasťou identity každej bytosti.

Keď podliehame stavu mysle, že sa na nás všetko sype a neriadene chrlí dramatickým smerom, vtedy Dušu upokojí jediná istota, s ktorou vieme pracovať - krištáľové Teraz… zrazu sa hmla rozostúpi a hruď zaleje zvláštny tichý pokoj. Ticho a Rozvaha sa tak stávajú nástrojmi na riešenia v hmotnom svete.

Autorka prezentuje defilé niekoľkých “Krištáľových Teraz” prenesených na plátno s tou najdelikátnejšou jemnosťou a hlbokou úctou, že jej je dopriate byť tvorcom nových prítomných okamihov návštevníkov Divadla pod Palmovkou.

Tak čo? Kde je Vaša Duša Teraz?

Martina Begerova vyštudovala II. a III. stupeň Marketingovej komunikácie a reklamy na UKF v Nitre. Pracovala 8 rokov v komerčnej sfére ako marketér. Od júla 2020 sa venuje už len vlastnej výtvarnej tvorbe (begerfabrique.com). Žije a tvorí v Bratislave.

Prezentovala sa na výstavách v New Yorku, Poľsku, Taliansku (3 ocenenia), Česku i na Slovensku. Jej výtvarný jazyk poskytuje percipientovi priestor objavovať niekoľko úrovní diel. V tvorbe osciluje medzi hmotným a nehmotným svetom. Inšpiruje publikum hľadať hlbšie duševné súvislosti v zjavenom svete.

“Maľovanie je pre mňa posvätnou činnosťou, vnútornou meditáciou. Keď som v ateliéri, neexistuje moja svetská identita. Rozplýva sa niekde akoby v sklade karnevalových masiek. Ostáva len To – jemné, tvorivé, prahnúce po prítomnosti. Jedna z miliardy hviezd vo Vesmíre so svetlom žiariacim šťastím.”