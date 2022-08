ŽIVÁ EXOTIKA - Nejznámější trhy exotických zvířat a rostlin v Čechách! KDY - 3.9. 2022 od 9:00 do 13:00 KDE - Top Hotel Praha – Blažimská 1781/4, Praha 4 Na Živé Exotice najdete spoustu zvířat, rostlin a potřeb pro chov i pěstování. Přijďte i vy a užijte si setkání největší komunity lidí se zájmem nejen o teraristiku. To a mnohem více na akci Živá Exotika! Spousta zvířat, rostlin a potřeb pro chovatele Na více než 290 stolech najdete běžná i exotická zvířata, nejrůznější rostliny, ale i chovatelské potřeby Odborníci v oboru na jednom místě Mezi prodejci najdete i opravdové odborníky a můžete se s nimi pobavit a předat si zkušenosti Profesionální veterinární poradna Na každé akci máme k dispozici veterináře, který vám zodpoví dotazy a zdarma prohlídne vaše zvíře. Výborné občerstvení přímo v hale Teplé pokrmy, zákusky a nápoje pro návštěvníky i prodejce. Určitě si pochutnáte. Kudy se k nám dostanete: MHD Autobusy jezdí od stanic Metra C Roztyly, Chodov, Opatov nebo Háje. BUS 135, 136, 170, 213 do stanice Choceradská a dále pěšky cca 600 m. BUS 115 přímo před hotel – stanice Městský archiv