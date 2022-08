Barvitiova

Sousedské setkání - 2. ročník v rámci celorepublikové akce ZAŽÍT MĚSTO JINAK. Program pro malé i velké, občerstvení, spolubytí se sousedy, prezentace místních, blízkých či nějak s Waltrovkou propojených subjektů a lidí. Sousedé pro sousedy. Zapište si do diářů sobotu 17.9.2022 a dorazte společně strávit čas v parku. Loni to bylo parádní odpoledne plné různorodých možností. Přijďte si to užít i letos nebo ho dokonce spolutvořit.