The Best of Swing Era: Sinatra, Nat King Cole, Ray Charles

Období swingu bylo obdobím, kdy byla swingová hudba nejoblíbenější hudbou ve Spojených státech. Nejslavnější hity Franka Sinatry, Ray Charlese a Nat King Colea zazní v podání mezinárodně oceňovaného bandu Mira Ochotnického, který postará se o to, že na Vás dýchne atmosféra minulých let. Neváhejte navštívit náš legendární klub a užít si jedinečnou retro atmosféru nejstaršího klubu na světě!

