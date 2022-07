Arooj Aftab v Praze

„Univerzální témata překračující geografii i náboženství,“ popisuje Karel Veselý tvorbu pákistánské, v Brooklynu usazené skladatelky Arooj Aftab, jejíž českou premiéru chystá na 7. srpna 2022 spolek Heartnoize Promotion v koprodukci s Divadlem Archa. Osobitá umělkyně vloni vydala magickou desku Vulture Prince, která jí kromě pochvalných recenzí na Pitchforku nebo The Guardianu přinesla také ocenění GRAMMY v kategorii Best Global Performance, nominována byla i v jedné z hlavních kategorií cen Grammy – Best New Artist.

Arooj Aftab čerpá inspiraci z tradiční pákistánské hudby, kterou kombinuje s rozličnými žánry od jazzu, přes sambu až po minimalismus.

