Královna And

Autorská inscenace, monodrama o ženách vzniklo na základě přátelství tří žen. Na rozdíl od situací, kdy divadlo předvádí hry světových dramatiků, se spontánně rozhodli přetavit konkrétní životní situace v divadelní hru a palčivá témata, která se nás bytostně dotýkají, dát na jeviště. Pojďte společně rozklíčovat zažitá klišé, která ženám každodenně podsouvají, jaké mají a nemají být. Každá z žen propůjčila svůj velmi osobní příběh inscenaci. Možná právě proto je dílo tak skutečné, reálné a autentické. Co je a není důležité? Co jste si vždycky přáli vy? Jste spokojení tam kde jste právě teď? Představení nejen pro ženy, vám humornou formou sdělí ty nejniternější pocity v ženském srdci. Pozor, možná se v některé z žen najdete. Přijďte se zamyslet nad tím, jak nelehkou roli může žena ve společnosti mít. Možná, že každá z nás je tak trochu Královnou And. Zavítejte do bytového divadla v Dejvicích. Zažijte atmosféru domova, intimního rozhovoru v obýváku nebo ranního rituálu v koupelně. Dejte si drink a nechte na sebe působit, divadlo.