Gerald Clark (JAR)

Zpěvák a bluesový písničkář Gerald Clark z Johannesburgu patří k předním představitelům jihoafrické bluesové scény. Na kontě má dnes již sedm alb. Jeho akustické afrikánské album Sweepslag bylo nominováno v roce 2009 na cenu SAMA v kategorii nejlepší afrikánské alternativní album roku 2009. (SAMA = South African Musicians and Artists). Kromě skladeb v afrikánštině zpívá Gerald Clark také klasické Mississippi Delta Blues, známé skladby jako např. It Ain't You, Black Water, Hallelujah, 'm Going Mad, Black Horses, Stand By Me, Elandsbaai, Come On Into My Kitchen, Stranger Blues, Easy Baby, It's Allright, Seen a Woman Walking…Gerald Clark je vypravěčem příběhů. Hraje energický blues-rock, ale je i jásavý a taneční jako Ray Charles. Na svého otlučeného Fendera hraje prsty jako folkař, trsátko použije jen na sóla. Ne nadarmo získal doma v Jihoafrické republice několik titulů a cen za nejlepší živé vystoupení a nekomerční multižánrovou hudbu. Clarkovou inspirací je dobrodružství, vášeň získaná na vlnách při surfování, nebo během jízdy na koni po jižní Africe. Jeho nejnovější album Afrocoustic je směsicí blues, country, rocku a folk rocku s kořeny v tradiční jihoafrické hudbě. Jeho koncerty se líbí všem, ať jsou fanoušky blues, rocku nebo jazzu. Budou vám vibrovat kosti a pálit chodidla!

Doprovodnou kapelu tvoří Jakub Hlobil (hybridní kytara) a Jan Prchal (bicí nástroje). Jako host vystoupí Erik Brinkman - klávesy (Švýcarsko).