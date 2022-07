Isaiah Collier & The Chosen Few

Isaiah Collier: Jazzový stroj času na trase mezi Johnem Coltranem a budoucností.

Saxofonista Isaiah Collier je jazzový vizionář i nejvýznamnější postava současné scény v Chicagu, na níž se prosazuje nová generace černošských hráčů. Jeho poslední album, Cosmic Transitions, získalo 5 hvězdiček ve vůbec nejrespektovanějším jazzovém časopise Down Beat. K inspiracím alba patří legendární skladba A Love Supreme od Johna Coltrana, a to jak harmonicky, tak i co se hry na saxofon týče. Collier navíc album natáčel ve slavném studiu Rudy Van Gelder’s v New Jersey, kde v minulosti nahrávala řada jazzových velikánů včetně Coltrana. Collierovi je přitom pouhých 23 let, kritika zdůrazňuje, jak je vyzrálý a přitom plný mladického elánu. "Svojí vitalitou Collier připomíná mladého Milese Davise, když v 19 letech koncertoval s Charlie Parkerem," píše Chicago Jazz Magazine. Podobně jako Coltrane, je Collier v duši věčný tulák, který komunikuje s vesmírem, jeho hudba je ale drsnější a zcela současná. Zvuk přitvrzují salvy bicích, výkřiky saxofonu i energií sršící kaskády klavíru. Collier je hudebník, který je pevně ukotven v odkazu jazzových velikánů, ale jeho hudba míří jako stroj času do budoucnosti.