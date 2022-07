Nate Wood - fOUR

Skvělý americký bubeník Nate Wood je u nás již dobře znám z koncertů své domovské kapely Kneebody. Tentokrát však přiváží svůj vlastní projekt fOUR. Název je odvozen od čtyř elementů, které tento multiinstrumentalista ovládá zároveň v reálném čase: analogové syntezátory, bicí, baskytaru a zpěv používá tak originálním a virtuózním způsobem, že nad tím zůstává rozum stát. Je velmi aktivní na sociálních sítích a YouTube a jeho videa mají milióny zhlédnutí! První plnohodnotná nahrávka fOUR byla vydána v létě 2018 a brzy poté následovalo vystoupení na prestižním NPR „Tiny Desk“ v lednu 2019. Od té doby fOUR cestuje po celém světě se svou „one man show“. Jeho hudba osciluje od vesmírného prog rocku s futuristickými texty, až k elektronickým instrumentálkám, a vytváří jakousi „industriální neonovou dystopii“ s melodikou hodnou King Crimson. Uslyšíte a uvidíte neuvěřitelného multiinstrumentalistu, skladatele a „šíleného hudebního vědce při práci.“