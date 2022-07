Elon Turgeman Group (IL/NO/CZ)

Elon Turgeman je kytarista, skladatel a pedagog působící na poli jazzu a fusion, považovaný za špičku své generace na izraelské scéně. Elon pochází z hudební rodiny z Maroka a je touto hudební tradicí hluboce ovlivněn. Zároveň však v rodinném domě od jeho narození hrála i americká hudba – od Elvise Presleyho a Raye Charlese až po Franka Sinatru. Po tříleté vojenské službě v Izraeli, kde působil v orchestru letectva, se odstěhoval do USA, kde 5 let studoval na Berklee College of Music díky stipendiu Jima Halla pro nadané kytaristy. Na Berklee měl možnost si zahrát s takovými hudebníky/pedagogy jako George Garzone, Jerry Bergonzi či Bob Moses. Po dokončení studií se vrátil do Izraele, kde nastoupil jako pedagog na prestižní konzervatoři Rimon, kde vyučuje dodnes. Na konci 90. let se do Izraele odstěhoval legendární saxofonista Arnie Lawrence (spoluhráč Charlese Minguse či Johna Coltrana), který si Elona zvolil jako svého kytaristu. Vedle Lawrence spolupracoval Turgeman během své kariéry i s dalšími světovými veličinami jako např. James Moody, Avishai Cohen či Omer Avital; a je pravidelně k vidění na nejlepších izraelských pódiích vč. Red Sea Jazz Festivalu, Tel Aviv Jazz Festivalu a všech prestižních jazzových klubech v Izraeli. Dokonce měl možnost vystoupit se symfonickým projektem pod vedením legendárního skladatele a pianisty Lalo Schifrina.

V posledních letech vydal Elon hned několik kladně hodnocených alb. K jeho stabilní rytmice (Avi Adrian – piano & amp; Yorai Oron – kontrabas/baskytara) se na albu Climb Up přidal americký bubeník Adam Nussbaum (spoluhráč Michaela Breckera). Na tomto evropském turné však bude prezentovat především hudbu ze svého posledního CD Twins, které s jeho kvartetem natočila mladá izraelská naděje – bubeník Ofri Nehemya (člen kapel Shaie Maestra, Omera Avitala či Bena Wendela).