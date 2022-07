Kostel sv. Jakuba Většího a klášter minoritů

Další z procházek cyklu po stopách nejstarších církevních řádů v českých zemích nás zavede do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě, ke kterému přiléhá klášter minoritů. Ty pozval do Prahy český král Václav I., po vzoru své sestry Anežky Přemyslovny, zakladatelky nedalekého Anežského kláštera klarisek a menších bratří. Položení základního kamene kláštera minoritů se datuje k roku 1232 a nový kostel byl zbudován v gotickém duchu v místě kostelíku sv. Jakuba. Proč se minorité usadili zrovna tady? A co klášter spojuje s významným českým králem Janem Lucemburským? Budete mít jedinečnou možnost nahlédnout do interiéru kostela, křížových chodeb a rajské zahrady klášterního ambitu. Dozvíte se také, co spojuje kostel s vyprávěním o tajuplných Stínadlech. Procházka pak bude pokračovat do nedalekého Ungeltu, který sloužil ve středověku jako tržiště pro kupce z cizích zemí. Povíme si více k historii Ungeltu i pověstech, které jej provázejí.

Účast na akci je podmíněna zakoupením vstupenky. Více informací naleznete na webových stránkách pořadatele.