Barevná devítka 2022

Závěr prázdnin patří festivalu Barevná devítka. Do pražských Vysočan přináší již 18 let hudbu, kulturu i gastronomii z celého světa

Jak se slaví narozeniny ve Španělsku, Mexiku nebo v horké Africe? Symbolickou plnoletost oslaví tradiční pražský multikulturní festival Barevná devítka. S hudební „gratulací“ vystoupí např. kubánská kapela PRAGASON, BIJOU CAMARA, ATARÉS a remake známých hitů do latino stylu si budete moci zazpívat společně s CHILLI PAPAS. Festival již 18 let přiváží do pražského parku Podviní pestrý mix hudby, mezinárodní kultury a gurmánských pochoutek ze všech koutů světa. Na cestu kolem světa vás zve pořadatel festivalu, Městská část Praha 9, v sobotu 27. srpna 2022. Vstup na akci je zdarma.

„Rád vzpomínám na začátky festivalu, který mi přirostl k srdci a stal se doslova mým dítětem. Nyní festival slaví symbolickou plnoletost, a já mám jako rodič velkou radost z toho, že z malé lokální akce vyrostl do hudební a kulturní události celopražského významu. Cením si toho, že si festival udržel příjemnou přátelskou atmosféru akce, kvůli níž se sem každoročně opakovaně a rádi vrací návštěvníci i vystupující muzikanti a umělci,“ říká Adam Vážanský, místostarosta Městské části Praha 9, která festival každoročně pořádá.

Hudební pouť kolem světa

Již stálicí hudebního programu Barevné devítky je africká zpěvačka a tanečnice BIJOU CAMARA, která se svou skupinou GUINEE TOUMBOU i letos chystá úžasné vystoupení plné africké vášně a temperamentu. Na festivalové podium se pravidelně vrací kapela PRAGASON, jejíž frontman pochází z Kuby, ale zakořenil právě v Praze 9. V rytmu houpavé salsy vás přenesou do slunné Havany.

Premiéru na festivalu odehraje formace ATARÉS, jejíž repertoár se opírá o kulturu Afriky, latinské Ameriky a dalších exotických zemí okořeněné vlivy jazzu, funky a

reggae. Vyvrcholením festivalu bude koncert skupiny CHILLI PAPAS, kteří vás strhnou svými latino cover verzemi známých hitů. Známým melodiím dávají nádech exotiky a jižního temperamentu. Naopak český folklór na festivalu zastoupí cimbálovka.

Lahůdky světové kuchyně i výstava

Zatímco ve stáncích s lahůdkami exotických i evropských kuchyní si na své přijdou gurmáni, doprovodný program nabídne pohled na rozmanitou světovou kulturu. Festival totiž nabídne mj. výstavu obrazů ukrajinských malířů, módní přehlídku inspirovanou africkým folklórem i zajímavé přednášky.

Pro aktuální informace o programu festivalu sledujte www.barevnadevitka.cz a facebookové stránky akce.

Partneři festivalu Barevná devítka jsou Kolektory Praha a Ministerstvo vnitra ČR.