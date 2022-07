Pro zájemce o film a filmové herectví:

Praktický celoroční kurz pro nadšené zájemce o filmové herectví. V rámci tohoto intenzivního kurzu, složeného ze série přednášek, filmových ukázek a exkluzivních praktických hereckých cvičení, se budeme podrobně věnovat specifikům filmového herectví. Společně se ponoříme do tajů tvorby přesvědčivých emocí před kamerou.

Kurz vám umožní pod vedením profesionální filmové režisérky hluboký a erudovaný vhled do komplexního a fascinujícího umění filmového herectví. Jednotlivé techniky si vyzkoušíte na vlastní kůži, a tak můžete získat sebevědomí při herecké práci před kamerou. Praktické herecké cvičení budeme natáčet na kameru, herci budou pracovat samostatně formou monologů a situačních etud, ale také kontaktně formou dialogů.. Herečtí partneři se budou vždy vzájemně střídat, abychom si užili různorodost. Absolventi si z kurzu odnesou množství vlastních natočených etud, skvělé zážitky, nové přátelé a kontakty do budoucnosti. Zároveň se filmoví herci okamžite uplatní v krátkých filmech filmových studentů z dalšího kurzu Free Cinemy (Jak stvořit film), který probíhá paralelně s kurzem hereckým.

Kurzisté mají v ceně také teoretický filmový kurz Jak vidět film.

místo: Pražské kreativní centrum, Kasárna Karlín, Studio FAMU

lektorka: Viktoria Rampal Dzurenko

Cena: 2000Kč / Jak vidět film

8500Kč/Jak stvořit film - studenti 8000Kč

Lekce:

Jak hrát ve filmu

Pražské kulturní centrum/Kasárna Karlín/FAMU

úterý 1x za 14 dní / 18:00 - 20:00 / případně paralelně s Jak stvořit film

27. září - Kasárna Karlín

Premiéra krátkých filmů Free Cinema

slavnostní zahájení semestru

4. října - Kasárna Karlín

Úvodní lekce herectví - filmová mizanscéna

přednášející: lektoři dramaturgických kruhů

18. října - Pražské kreativní centrum

Emociální síla filmového detailu I - Carl Theodor Dreyer

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

1. listopadu - Pražské kreativní centrum

Emociální síla filmového detailu II - Václav Kadrnka, Saša Gedeon, Bohdan Sláma

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

15. listopadu - Kasárna Karlín

Společná tvorba etud s filmařským kruhem I - Federico Fellini a Michelangelo Antonioni

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

29. listopadu - Kasárna Karlín

Společná tvorba etud s filmařským kruhem II - Jean Paul Belmondo a Jeanne Moreau

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

13. prosince - Pražské kreativní centrum

Experimentální film, rozklad filmové reality a herectví Maya Deren, Alexander Hammid

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

10. ledna - Pražské kreativní centrum

Prezentace literárních scénářů - společná lekce se studenty filmového kruhu

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

24. ledna - Pražské kreativní centrum

Americká škola cílené herecké metody - Acting studio - James Dean, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Dustin Hoffman I

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

7. února - Pražské kreativní centrum

Americká škola cílené herecké metody - Acting studio - James Dean, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Dustin Hoffman II

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

21. února - Studio FAMU

Light design - společná lekce se studenty hereckého kruhu

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

7. března - Pražské kreativní centrum

Filmový herec a práce s napětím a se strachem ve filmech Alfreda Hitchcocka a stylizované násilí ve filmech Stanleyho Kubricka

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

21. března - Pražské kreativní centrum

Filmový herec, podvratné temné charaktery, erotická smyslnost a postmoderní hravost ve filmoch Davida Lynche.

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

4. dubna - Pražské kreativní centrum

Dogma, dokumentární princip, hra s náznakem před kamerou a zcizující efekt - herectví Larse von Triera a Thomase Vinterberga

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

18. dubna - Pražské kreativní centrum

Herectví v Hollywoodu podle slavné herecké koučky Ivy Chubbuck - ukázka práce jejích klientů - Brad Pitt, Jim Carrey, Halle Berry, Beyoncé I

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

2. května - Pražské kreativní centrum

Herectví v Hollywoodu podle slavné herecké koučky Ivy Chubbuck - ukázka práce jejích klientů - Brad Pitt, Jim Carrey, Halle Berry, Beyoncé II

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

16. května - Pražské kreativní centrum

Práce s herem a s nehercem v české nové vlně - Věra Chytilová, Miloš Forman, Jan Němec, Jiří Menzel, Jan Passer, Evald Schorm

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

30. května - Kasárna Karlín

Simulace filmového castingu - společná lekce se studenty filmového kruhu

Přednášející: Viktoria Rampal Dzurenko

6. června - Kasárna Karlín

Realizační porada / Vítání léta s Free Cinema

slavnostní zakončení semestru