Nebeský – Trmíková – Prachař opět na scéně Gabriel Loci

Divadelní spolek JEDL si pro své představení Médeia opět vybral prostory bývalého kláštera sv. Gabriela na Smíchově. Tentokrát uvede svoji inscenaci na letní scéně kulturního a uměleckého centra Gabriel Loci a 21. července se tak diváci mohou těšit na jedinečné zpracování nejkrutějšího příběhu lásky. Scénář divadelního projektu „Médeia“ se inspiruje, propojuje a zpracovává texty Senecy, Anouilha, Christy Wolfové, Ingeborg Bachmannové, Oscara Wildea, Vojtěcha Nebeského, který je zároveň režisérem inscenace a Lucie Trmíkové, která si ve hře také zahraje. Herecké trio doplní David Prachař a Jan Šikl, který je rovněž autorem hudby. Médeia je přemítáním o tom, kdy a za jakých okolností se člověk vylévá z břehů lidskosti. Je sondou do duše, která přestává být lidskou, kdy člověk přestává být člověkem, kdy překračuje meze lidství. Gabriel Loci nabízí v letních měsících také příjemné posezení ve venkovním baru. Magické místo láká nejenom divadelní umělce, ale i filmové produkce. Prostory jsou často vyhledávány pro jakoukoliv firemní, soukromou nebo kulturní akci a v letních měsících pro svatební hostiny. Pořádají se zde festivaly, koncerty nebo hudební show a letní scéna pak slouží jak pro promítání filmových trháků, tak pro divadelní představení. Klášter sv. Gabriela koupila v roce 2020 od České pošty společnost Cimex, která objekt postupně přeměnila na kulturní a umělecké centrum. Gabriel Loci si vydobyl své jedinečné postavení na pražské kulturní scéně. Již potřetí zde také proběhne největší designový festival ve střední Evropě, Designblok.

Klášter je v současné době domovem více než 30 umělců, kteří zde nejen čerpají nápady a ideje pro svou práci, ale mají zde i plnohodnotné zázemí. Bar Gabriel je otevřen od pondělí do pátku od 12:00 do 22:00 a o víkendu od 17:00 do 22:00. Bar poskytuje širokou nabídku alkoholických a nealkoholických nápojů, vybraná vína z různých koutů světa a nabídku masových a vegetariánských pokrmů. Místo: Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5 – Smíchov Cena: 195 Kč – 600 Kč Vstupenky se prodávají na: https://goout.net/cs/medeia/szlnfpt/?utm_medium=indexingApiGoogle&utm_source=ping